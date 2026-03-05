Rotonda San Giorgio nuova illuminazione | al via i lavori Possibili disagi al traffico

Da lunedì 9, sono iniziati i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica alla rotatoria di San Giorgio. L'intervento prevede l'installazione di una nuova illuminazione con l'obiettivo di migliorare la visibilità notturna e la sicurezza stradale nell’area. Durante i lavori, potrebbe verificarsi qualche disagio al traffico nella zona.

Puntano a migliorare la visibilità notturna e la sicurezza stradale nell'area della rotatoria di San Giorgio gli interventi, al via da lunedì 9, per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica presenti sullo snodo. I lavori, che saranno realizzati dal Comune di Ferrara con finanziamento statale, permetteranno anche un contenimento dei consumi energetici, grazie all'installazione di più moderni ed efficienti apparecchi illuminanti a led. Il progetto prevede la rimozione, nell'area della rotatoria tra via Ravenna e via Comacchio, dei corpi illuminanti rasoterra attualmente presenti, in gran parte deteriorati e non più ripristinabili, e l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti che saranno collocati su nuovi supporti, con altezza di 4 e 7 metri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

