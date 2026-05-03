Nel cortile della biblioteca Caversazzi si è tenuto un incontro dedicato a Don Lorenzo Milani e ai suoi scritti, davanti a un pubblico molto numeroso. Durante l’evento, Rosy Bindi, politica di lunga esperienza con orientamenti cattolici, ha ricordato il sacerdote, sottolineando che l’attuale modello di sviluppo si potrebbe definire incostituzionale. La discussione si è concentrata sulle idee di Milani e sul loro impatto nel panorama sociale e politico.

Si è svolto nel cortile della biblioteca Caversazzi innanzi ad un affollatissimi uditorio l’incontro, avente a tema Don Lorenzo Milani e i suoi scritti, con una sorridente Rosy Bindi, politica di ispirazione cattolica, dalla lunghissima e blasonata carriera. Prete inquieto ed inquietante, secondo la definizione che ne diede Papa Francesco, don Lorenzo Milani fu giovane della buona borghesia, discendente da famiglia, ebrea per ramo materno, coltissima ed agiata. A vent’anni tuttavia Lorenzo si innamorò del Vangelo, interpretandone il dettato con radicalità, e ritenendo necessaria per la sequela a Cristo la condivisione della vita dei poveri, dei fragili degli ultimi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Mattarella ricorda Don Milani: Solo chi punta in alto fa la differenza(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2026 "Ha detto che la differenza non è tra chi sta in alto e chi sta in basso, ma tra chi mira in alto e chi mira in...

La memoria poco “speciale” di Rosy Bindi"Abbiamo combattuto le BR senza leggi speciali e senza sospendere le garanzie costituzionali come sta avvenendo ora", ha detto.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Incontro con Rosy Bindi, Presidente del Comitato nazionale Centenario Don Milani, e una delegazione del comitato, in occasione della presentazione del libro su Don Milani; Rosy Bindi ricorda don Milani: L’odierno modello di sviluppo? Sarebbe incostituzionale; Don Milani, Mattarella: Insegnamento sempre attuale. La differenza tra chi mira in alto e chi in basso; Mattarella, Zanardi punto di riferimento di tutto lo sport, amato per il suo coraggio.

Rosy Bindi ricorda don Milani: L’odierno modello di sviluppo? Sarebbe incostituzionaleL'odierno modello di sviluppo, osserva Bindi, dovrebbe definirsi incostituzionale poiché ispirato alla competizione, alla diseguaglianza di saperi e di mezzi ... bergamonews.it

Rosy Bindi, relazione La Torre-Terranova è fondamenta in lotta alla mafiaLa relazione di minoranza antimafia La Torre-Terranova, approvata 50 anni fa, resta di una attualità straordinaria e rappresenta le fondamenta di tutta la costruzione realizzata nel nostro Paese nell ... ansa.it

Rosy Bindi parlando di Trump si è chiesta perché certi attentati riescano e altri no. Riflessioni profonde di una pasionaria democristiana di sinistra che Silvio Berlusconi definì proditoriamente più bella che intelligente. Detto ciò, a me sembra che il primo maggi - facebook.com facebook

Rosy Bindi choc, la sparata complottista su #Trump: "Certi attentati..." x.com