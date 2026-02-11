La memoria poco speciale di Rosy Bindi

Da ilfoglio.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosy Bindi ospite a “L’aria che tira” su La7 ha fatto un’affermazione che ha sollevato polemiche. La politica ha detto che si è sempre combattuto il terrorismo senza leggi speciali e sospensioni delle garanzie costituzionali, come invece sta succedendo ora. Tuttavia, la sua memoria si è sbagliata, perché la storia delle misure contro le Brigate rosse e il terrorismo è più complessa di come l’ha raccontata.

      Ospitata a “L’aria che tira” su La7, Rosy Bindi, per criticare le misure proposte dal governo per combattere i fenomeni eversivi e di violenza politica di piazza, è incorsa in una falsificazione che è difficile derubricare a semplice pasticcio della memoria:  “Abbiamo combattuto le Brigate rosse e il terrorismo – ha detto – e lo abbiamo sempre combattuto senza leggi speciali e senza sospendere le garanzie costituzionali come sta avvenendo ora”. Sia un problema di memoria, o di mistificazione della storia politica, qualcosa non torna: visto che nel corso di quella dura battaglia contro l’eversione furono approvate numerose “leggi speciali”, e furono decisive, che poi vennero abrogate quando il pericolo fu superato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la memoria poco speciale di rosy bindi

© Ilfoglio.it - La memoria poco “speciale” di Rosy Bindi

Approfondimenti su Rosy Bindi

Rosy Bindi, fango sul governo: "Accentramento di poteri"

Rosy Bindi al convegno “Armando Cossutta, un comunista italiano”

Il convegno “Armando Cossutta, un comunista italiano” si tiene oggi a Roma, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli, alle ore 17.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rosy Bindi

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo. Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata; Memoria, un corso per salvaguardarla; Giorno del Ricordo, l’Abruzzo celebra la memoria con cerimonie, premi e approfondimenti storici; Alla scoperta di Adele Fortino: storie, memoria e giornalismo in un pomeriggio speciale.

la memoria poco specialeLa memoria poco speciale di Rosy BindiAbbiamo combattuto le BR senza leggi speciali e senza sospendere le garanzie costituzionali come sta avvenendo ora, ha detto. Ma negli anni di Piombo, il terrorismo italiano fu sconfitto anche grazi ... ilfoglio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.