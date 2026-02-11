la memoria poco speciale di rosy bindi

Rosy Bindi ospite a “L’aria che tira” su La7 ha fatto un’affermazione che ha sollevato polemiche. La politica ha detto che si è sempre combattuto il terrorismo senza leggi speciali e sospensioni delle garanzie costituzionali, come invece sta succedendo ora. Tuttavia, la sua memoria si è sbagliata, perché la storia delle misure contro le Brigate rosse e il terrorismo è più complessa di come l’ha raccontata.

Ospitata a “L’aria che tira” su La7, Rosy Bindi, per criticare le misure proposte dal governo per combattere i fenomeni eversivi e di violenza politica di piazza, è incorsa in una falsificazione che è difficile derubricare a semplice pasticcio della memoria: “Abbiamo combattuto le Brigate rosse e il terrorismo – ha detto – e lo abbiamo sempre combattuto senza leggi speciali e senza sospendere le garanzie costituzionali come sta avvenendo ora”. Sia un problema di memoria, o di mistificazione della storia politica, qualcosa non torna: visto che nel corso di quella dura battaglia contro l’eversione furono approvate numerose “leggi speciali”, e furono decisive, che poi vennero abrogate quando il pericolo fu superato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

