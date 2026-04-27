Il presidente della Repubblica ha ricordato un celebre insegnante, sottolineando che la vera distinzione tra le persone non riguarda la posizione sociale, ma l’ambizione di raggiungere obiettivi elevati. Durante un intervento pubblico, ha citato un passaggio in cui si afferma che la differenza sta nel puntare in alto o in basso. La dichiarazione è stata fatta in occasione di un evento dedicato alla memoria dell’autore.

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2026 "Ha detto che la differenza non è tra chi sta in alto e chi sta in basso, ma tra chi mira in alto e chi mira in basso. In questo periodo storico, questo forse è un richiamo particolarmente attuale. La differenza non è tra chi si sente in alto, in connessione di potere, influenzare e chi sente in basso senza questa possibilità, ma tra chi mira in alto e chi mira in basso. Questa è la vera differenza", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la conferenza stampa al ricevimento di una delegazione del Comitato nazionale Centenario Don Milani guidata dalla Presidente Rosy Bindi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev🔗 Leggi su Iltempo.it

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Mattarella ricorda Don Milani: Solo chi punta in alto fa la differenza

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