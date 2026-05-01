Comunali 2027 nasce il nuovo fronte civico | c’è anche il nipote di Romano Prodi

A Bologna si sta formando un nuovo movimento civico, con l’obiettivo di partecipare alle elezioni amministrative del 2027. Tra i rappresentanti del gruppo figura anche il nipote di un ex presidente del consiglio. La nascita di questa iniziativa è stata annunciata nelle ultime settimane e si sta consolidando come una delle nuove forze politiche in vista del prossimo appuntamento elettorale.

A Bologna prende forma un nuovo movimento civico che guarda già alle elezioni amministrative del 2027. Si chiama “Prospettiva Comune per Bologna 2027” e punta a costruire un’alternativa sia al centrosinistra guidato dal sindaco Matteo Lepore sia al centrodestra. A guidare il progetto è Andrea De.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Nuovo fronte a Ravenna: nasce il fronte per l’Europa Federale? Cosa sapere A Ravenna nasce il Coordinamento 9 Maggio con Azione, PD e altre forze politiche. Nuovo percorso per gli ex di FdI: nasce il movimento civico “Alleanza per Gallipoli”Nei prossimi giorni saranno presentate ufficialmente le prime linee programmatiche del sodalizio e sarà avviato un confronto pubblico con la città,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Elezioni a Bologna, un'altra lista civica anti Lepore. Il manifesto dell'ex dem De Pasquale con Luca Prodi: Come Castel Maggiore; Calenda guarda al 2027: Gualmini candidata? Le carte in regola le ha. Comunali 2027, nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano ProdiL’ex dem Andrea De Pasquale lancia Prospettiva Comune per Bologna 2027: La sinistra non ci rappresenta più. Tra i promotori anche Luca Prodi ... bolognatoday.it Elezioni a Bologna, un'altra lista civica anti Lepore. Il manifesto dell’ex dem De Pasquale con Luca Prodi: «Come Castel Maggiore»«Prospettiva Comune per Bologna 2027» con l'ex esponente del Partito Democratico e il nipote di Romano Prodi: «Un risveglio civico per il futuro della nostra città con l’intento di unire i vari movime ... corrieredibologna.corriere.it «Prospettiva Comune per Bologna 2027» con l'ex esponente del Partito Democratico e il nipote di Romano Prodi: «Un risveglio civico per il futuro della nostra città con l’intento di unire i vari movimenti cittadini in autunno» - facebook.com facebook Dialogo, cooperazione e nuove sfide globali: la visione di Romano Prodi sulle relazioni tra #Cina ed #Europa. Scopri di più nell’intervista youtube.com/watchv=DVV3lH… x.com