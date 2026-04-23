Il Romagnano si prepara alle ultime tre partite di campionato in Prima Categoria Toscana, con 31 punti in classifica. La squadra si gioca la salvezza, affrontando gli incontri che decideranno il suo destino nel torneo. Queste sfide rappresentano il momento cruciale per il club, che punta a ottenere i risultati necessari per evitare la retrocessione. La situazione richiede attenzione e concentrazione in vista delle partite finali.

? Cosa sapere Il Romagnano con 31 punti deve affrontare tre partite finali in Prima Categoria Toscana.. Il piazzamento nei playout dipenderà dagli scontri contro Città di Capannori e Torrelaghese.. Il Romagnano affronta la reta finale della Prima Categoria Toscana, girone A, con soli 31 punti accumulati dopo 28 partite disputate per cercare di evitare la retrocessione diretta. La squadra amaranto, attualmente ferma al terzultimo posto del campionato, deve trasformare le ultime tre giornate in una missione di sopravvivenza per blindare un piazzamento utile negli spareggi salvezza. Il bilancio stagionale dei ragazzi racconta una stagione di alti e bassi, caratterizzata da 8 successi e 7 pareggi, ma penalizzata da ben 13 sconfitte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagnano, missione salvezza: tre partite decisive per i playout

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