Roma vs Fiorentina trentacinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si affrontano Roma e Fiorentina. La partita si svolgerà in un contesto in cui i giallorossi cercano di qualificarsi per la Champions League, mentre i toscani puntano a mantenere la categoria. Le formazioni probabili sono state annunciate, e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I giallorossi lottano ancora per un posto in Champions League, mentre i viola mirano a consolidare la propria permanenza nella categoria. Roma vs Fiorentina si giocherà lunedì 4 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico ROMA VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE DUE SQUADRE I giallorossi cercano di mantenere vive le speranze di raggiungere il quarto posto per entrare in Champions League. Alla luce della situazione attuale, la squadra di Gasperini dovrà contendersi l’obiettivo con Juventus e Como, essendo a tre punti da bianconeri e lariani. Va da sè che dovranno sfruttare il fattore casalingo per conquistare la vittoria contro la Fiorentina dopo aver battuto il Bologna.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Roma vs Fiorentina, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 35^ giornata; Verso Roma-Fiorentina, Gasp sorride: torna un titolare; Serie A, le probabili formazioni della 35ª giornata; Formazioni Cremonese-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Zaccagni, Cancellieri, Isaksen, Maldini e Gila. Roma-Fiorentina: le probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingDopo i 3 punti incassati al Dall'Ara, i giallorossi sono chiamati a fare lo stesso all'Olimpico. Si gioca lunedì 4 maggio alle ore 20,45 contro la Viola ... ilromanista.eu Roma, contro la Fiorentina occasione per il 5° posto. Gasp ritrova tre pedine fondamentaliLa Roma si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con una classifica ancora tutta da definire e con un margine d’errore ridotto al minimo. A sole. tuttomercatoweb.com Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi per una serie di incontri mirati al "disgelo" #ANSA - facebook.com facebook Prima Zverev poi Roma, il tour de force di Sinner: “Dovremo recuperare” x.com