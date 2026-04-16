Modena vs Frosinone trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Modena e Frosinone. La partita si svolge mentre i ciociari cercano di ottenere punti utili per la promozione diretta, mentre gli emiliani sono vicini ai playoff. La gara è una delle ultime del campionato e sarà visibile su canali dedicati. Le formazioni probabili sono state annunciate, con dettagli su eventuali assenze e scelte tecniche.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Per cercare di raggiungere la promozione diretta, i ciociari dovranno superare anche il difficile esame contro gli emiliani molto vicini ai playoff. Modena vs Frosinone si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Braglia MODENA VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il finale di stagione per gli emiliani sarà una preparazione ai playoff con la speranza che possa essere agganciato il Catanzaro per godere di un leggero vantaggio in caso di playoff. La squadra di Sottil non vince da 3 partite con soli due punti raccolti. I ciociari proseguono nella loro stagione straordinaria.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Frosinone vs Reggiana, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Altri aggiornamenti Si parla di: Modena-Frosinone, la biglietteria: info utili per il settore ospiti. DIRETTA/ Frosinone Modena (risultato finale 2-2): Massolin trova il pari! Serie B, 8 novembre 2025Inizia con emozioni forti la ripresa di questa diretta di Frosinone Modena, con le due squadre che alzano da subito i ritmi dopo un primo tempo già molto combattuto. I padroni di casa partono ... ilsussidiario.net Frosinone-Modena 2-2, le Pagelle: sugli scudi Koutsoupias e Zampano. Sotto tono Zilli e GliozziPalmisani 6.5 - Non ha colpe sulle due reti messe a segno dal Modena nella ripresa. Anzi si fa trovare pronto sulle due conclusione di Gliozzi nel primo tempo dando sicurezza ad un reparto messo a ... tuttomercatoweb.com