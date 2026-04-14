Sampdoria vs Monza trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano la Sampdoria e il Monza. La squadra di casa mira a ottenere la quarta vittoria consecutiva per uscire dalla zona retrocessione e avvicinarsi ai playoff, mentre gli ospiti sono in corsa per la promozione diretta. La partita si svolgerà in data e orario ancora da definire e sarà visibile su piattaforme di trasmissione sportiva.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I blucerchiati cercano il quarto successo per lasciare la zona retrocessione e puntare all’ultimo posto utile per i playoff, ma di fronte troveranno i brianzoli lanciati verso la promozione diretta. Sampdoria vs Monza si giocherà venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi SAMPDORIA VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati sono reduci da tre vittorie consecutive contro Avellino, Empoli e Pescara. Adesso per la squadra di LOmbardo c’è addirittura lìipotesi playoff, uno scenario impensabile fino a qualche tempo fa per lo scenario di classifica, ma non per la qualità della rosa.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Catanzaro vs Sampdoria, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sampdoria vs Spezia, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla