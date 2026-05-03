Roma su Oosterwolde | missione a Istanbul per il centrale

La Roma ha inviato i propri osservatori a Istanbul per seguire le prestazioni di Jayden Oosterwolde, difensore del Fenerbahçe. La società giallorossa intende rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione e sta monitorando da vicino il giocatore olandese. La decisione di intervenire sul mercato arriva in un momento di attenzione particolare sulla rosa, con l’obiettivo di migliorare la qualità del reparto difensivo.

La Roma accelera per ridisegnare la propria difesa e mette nuovamente nel mirino Jayden Oosterwolde. Il club giallorosso, deciso a regalare rinforzi di spessore per il prossimo campionato, ha inviato i propri osservatori in Turchia per seguire dal vivo le prestazioni del centrale del Fenerbahce. L’occasione è stata il caldissimo derby di Istanbul contro il Galatasaray, disputato nella cornice dell’ Ali Sami Yen Stadyum, dove lo scout capitolino ha potuto monitorare ogni movimento del talento olandese classe 2001. Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu, la missione esplorativa conferma la volontà della società di Trigoria di non mollare la presa sul calciatore.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Oosterwolde: missione a Istanbul per il centrale Notizie correlate Roma, colpo in difesa: pronti 15 milioni per OosterwoldeLa Roma ha deciso di rompere gli indugi per rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Leggi anche: Juventus a Istanbul, missione ottavi: Spalletti sfida l’inferno del Galatasaray Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Summit Gasp-Friedkin per programmare il futuro. Mercato, in difesa piace Oosterwolde; Roma, caso N'Dicka: la clausola complica la plusvalenza; Calciomercato Roma occhi su Darío Osorio | il talento cileno pronto al salto. Dalla Turchia, la Roma non molla Oosterwolde: possibile nuova offertaIl difensore del Fenerbahce ed ex Parma Oosterwolde resta un obiettivo dei giallorossi per rinforzare la difesa. siamolaroma.it Mercato Roma, non si molla la pista Oosterwolde: la situazioneIl centrale del Fenerbahce potrebbe essere il prescelto per la difesa in caso di partenza di Ndicka. Ecco i dettagli. siamolaroma.it Weekend di sangue a Roma e provincia, due morti in meno di 24 ore in incidenti stradali. Grave un 17enne facebook Global Sumud Flotilla, rientrato a Roma Tony La Piccirella. L'attivista: "Noi continuiamo, ci stiamo riorganizzando. È stato un rapimento praticamente in acque europee". Ong: "Il fermo degli attivisti Flotilla in Israele prolungato di due giorni" x.com