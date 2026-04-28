Roma colpo in difesa | pronti 15 milioni per Oosterwolde

La Roma ha programmato un investimento di 15 milioni di euro per acquistare il difensore Oosterwolde. La società ha deciso di accelerare le trattative per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo l’accordo finale tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente, ma l’operazione sembra prossima alla conclusione.

La Roma ha deciso di rompere gli indugi per rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza giallorossa è quello di Jayden Oosterwolde, difensore centrale olandese classe 2001 attualmente in forza al Fenerbahce. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club capitolino sarebbe pronto a passare dalle parole ai fatti con una prima mossa ufficiale per assicurarsi il talento cresciuto nel Twente. La strategia della Roma e il muro del Fenerbahce. Il monitoraggio su Oosterwolde dura ormai da mesi, con gli scout giallorossi che ne hanno apprezzato la versatilità e la potenza fisica, caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con il sistema difensivo di Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, colpo in difesa: pronti 15 milioni per Oosterwolde Notizie correlate Roma, il colpo mancato: Massara ci ha provato per Bernasconi, no dell’Atalanta a 15 milioniA mercato ormai blindato, emerge un retroscena che avrebbe potuto cambiare i connotati della fascia sinistra giallorossa. Calciomercato Inter, Matteo Moretto svela il colpo per la difesa: meneghini pronti a chiudere per questo centraleMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Leoni in prestito in Serie A, colpo a sorpresa in difesa; Serie A: colpo Roma a Bologna, 0-2; Mercato, l’Inter osserva Ndicka per l’estate. Serie A: colpo Roma a Bologna, 0-2La Roma rilancia le ambizioni Champions col successo a Bologna. Malen letale al primo affondo (7') imbeccato da El Aynaoui in una difesa svagata. Felsinei poco concentrati, Malen ha diverse ... rainews.it Alla Roma basta Vaz contro un Lecce volenteroso, decisivo Hermoso su Pierotti. Sorridono i capitoliniLe due lupe si sono annusate, sfiorate, guardate: poi ha azzannato quella con le insegne della capitale, con Robinio Vaz. Quando il Lecce ha affondato il colpo con Pierotti ha trovato sulla ... quotidianodipuglia.it 27 aprile 2025, Inter-Roma vale un pezzo di scudetto. Il giallorosso Ndicka abbraccia in area Bisseck che va a terra. Perché il #Var non interviene È la domanda che si ripete per settimane. A raccontarlo sarebbe stato uno dei testimoni ascoltati dai pm di Mila - facebook.com facebook Il centro sociale “L38 SQUAT”, in zona Laurentino a Roma, occupato da 30 anni, è stato sgomberato. Le operazioni sono state svolte dalle Forze dell’ordine, insieme a personale dell’ASL Roma 2, operatori AMA e tecnici dell’ATER, ente proprietario dello stabi x.com