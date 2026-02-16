Juventus a Istanbul missione ottavi | Spalletti sfida l’inferno del Galatasaray
La Juventus arriva a Istanbul dopo aver superato le tensioni del Derby d’Italia, con l’obiettivo di conquistare l’accesso agli ottavi di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il Galatasaray in una sfida che potrebbe decidere il destino europeo dei bianconeri. La partita si gioca in un’atmosfera calda e carica di tensione, tra tifosi infiammati e un campo che promette emozioni intense.
L'inferno di Istanbul attende la Juventus in una notte che non ammette appelli. Archiviate le scorie velenose del Derby d'Italia, la compagine di Luciano Spalletti atterra in Turchia per l'andata dei playoff di UEFA Champions League, un crocevia stagionale che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale. Contro il Galatasaray di Okan Buruk, i bianconeri cercano un risultato positivo che permetta di gestire con maggiore serenità il ritorno all'Allianz Stadium, fissato per mercoledì 25 febbraio. La sfida del RAMS Park rappresenta un test di maturità cruciale per testare la tenuta psicologica del gruppo dopo il contestato stop di San Siro.
Juventus-Galatasaray, Istanbul riapre i fantasmi: Spalletti tra Osimhen e Icardi
La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.
Icardi, show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions
Icardi ha segnato tre gol nel match con il Galatasaray, dimostrando grande forma e invia un messaggio chiaro a Juventus e Spalletti in vista della prossima Champions.
L'Inter evita Mourinho, la Juventus nella bolgia di Istanbul, l'Atalanta sogna l'impresa col Borussia Dortmund: il cammino delle tre italiane in ChampionsTutte e tre le italiane si sono guadagnate la seconda gara in casa: ecco chi ha più chance di passare il turno ... corriere.it
La Juventus accelera per En-Nesyri: il ds Ottolini è a Istanbul per chiudereLa Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riferito dal collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è arrivato in mattinata a Istanbul per chiudere ... m.tuttomercatoweb.com
Biasin: “La juventus ci ha provato seriamente per Icardi e non è nemmeno la prima volta, Spalletti tra l’altro ci avrebbe lavorato più che volentieri. Le cose non si sono incastrate perché a Istanbul non sono fessi e sanno che tra breve in Champions andrà in sce - facebook.com facebook
Il direttore sportivo della #Juventus Marco #Ottolini è arrivato a Istanbul per incontrare Youssef En-Nesyri e il Fenerbahçe. [ @yagosabuncuoglu] x.com