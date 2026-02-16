Juventus a Istanbul missione ottavi | Spalletti sfida l’inferno del Galatasaray

La Juventus arriva a Istanbul dopo aver superato le tensioni del Derby d’Italia, con l’obiettivo di conquistare l’accesso agli ottavi di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il Galatasaray in una sfida che potrebbe decidere il destino europeo dei bianconeri. La partita si gioca in un’atmosfera calda e carica di tensione, tra tifosi infiammati e un campo che promette emozioni intense.

L’inferno di Istanbul attende la Juventus in una notte che non ammette appelli. Archiviate le scorie velenose del Derby d’Italia, la compagine di Luciano Spalletti atterra in Turchia per l’andata dei playoff di UEFA Champions League, un crocevia stagionale che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale. Contro il Galatasaray di Okan Buruk, i bianconeri cercano un risultato positivo che permetta di gestire con maggiore serenità il ritorno all’Allianz Stadium, fissato per mercoledì 25 febbraio. La sfida del RAMS Park rappresenta un test di maturità cruciale per testare la tenuta psicologica del gruppo dopo il contestato stop di San Siro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Icardi ha segnato tre gol nel match con il Galatasaray, dimostrando grande forma e invia un messaggio chiaro a Juventus e Spalletti in vista della prossima Champions.

