Un uomo è stato scoperto mentre guidava un'auto fingendo di essere cieco assoluto, nonostante ricevesse pensione e indennità destinate a persone non vedenti. Durante le verifiche, sono stati sequestrati oltre 104 mila euro, e l'uomo aveva richiesto anche il porto d'armi. La vicenda ha portato al riscontro di un inganno ai danni di enti pubblici e delle autorità competenti.

Si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e, soprattutto, guidava. Una quotidianità incompatibile con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito, per anni, di incassare indebitamente denaro pubblico. È così che un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104mila euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma.,, Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo percepiva dal 2018 la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, benefici riservati a chi è totalmente privo della vista.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, smascherato finto cieco al volante: sequestrati oltre 104mila euro

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