Falso cieco al volante incassava la pensione e chiedeva il porto d' armi Sequestrati 104mila euro

Un uomo considerato cieco assoluto dal 2018 continuava a guidare regolarmente, aveva rinnovato la patente e aveva presentato domanda per il porto d'armi a scopo sportivo. Durante le verifiche, sono stati sequestrati circa 104 mila euro. La sua situazione ha sollevato dubbi sulla gestione delle certificazioni di invalidità e sulla regolarità delle pratiche amministrative relative alla patente e al porto d'armi.

Risultava "cieco assoluto" dal 2018, eppure guidava regolarmente, aveva rinnovato la patente e di recente aveva persino presentato istanza per il porto d'armi ad uso sportivo. L'incredibile truffa ai danni dello Stato è stata portata alla luce dai Finanzieri della Compagnia di Colleferro, in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Pensione da cieco assoluto, ma guidava l’auto. Individuato dalla Finanza: sequestro da oltre 104mila euroABBONATI A DAYITALIANEWS Percepiva dal 2018 la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento come “cieco assoluto”, ma secondo gli... Il cieco al volante: "Macché furbetto. Solo incosciente"Prendeva una pensione di invalidità per cecità assoluta ed era stato visto camminare da solo, attraversare la strada e pure guidare un Suv. Aggiornamenti e dibattiti Falso cieco ai Castelli Romani: guidava l’auto e voleva il porto d’armi, sequestrati 104mila euroStanato un falso cieco ai Castelli romani: guidava e voleva il porto d’armi. L’uomo si muoveva con disinvoltura nel traffico, attraversava la strada senza bisogno di bastone o accompagnatori e, soprat ... msn.com Il cieco assoluto al volante del Suv: Macché furbetto, solo incoscientePrendeva una pensione di invalidità per cecità assoluta ed era stato visto camminare da solo, attraversare la strada e pure guidare un Suv. Ma l’uomo, un pachistano residente in Brianza, non era il ... ilgiorno.it