Pasqua | i Templari scendono in campo tra Roma e Assisi per la fede

Durante le celebrazioni della Pasqua, i volontari di Templari Oggi APS sono stati impegnati in attività di supporto e accoglienza in varie diocesi distribuite tra il Nord, il Sud e le isole. Hanno coordinato un piano organizzato per assistere le persone durante il Triduo Pasquale, coinvolgendo diverse comunità religiose e contribuendo alle attività di accoglienza nelle chiese. La presenza dei volontari ha riguardato diverse zone tra Roma e Assisi.

I volontari di Templari Oggi APS hanno coordinato un vasto piano di supporto e accoglienza per le celebrazioni del Triduo Pasquale, operando in diverse diocesi tra il Nord, il Sud e le isole. L’impegno si è concentrato sulla gestione dell’ordine e della serenità dei fedeli durante i riti della Resurrezione. Il servizio è iniziato nel Giovedì Santo con la cerimonia della Lavanda dei piedi ed è proseguito senza interruzioni attraverso le Vie Crucis del Venerdì e le solenni Veglie del Sabato Santo, concludendosi nella giornata di Pasqua. Questa mobilitazione non ha rappresentato una mera formalità, ma una scelta consapevole di offrire tempo gratuito alla Chiesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasqua: i Templari scendono in campo tra Roma e Assisi per la fede Templari Oggi: un presidio della fede nel cuore pulsante di Roma TerminiRoma – L’11 marzo 2026 segna un momento di p rofonda riflessione e gratitudine per il servizio svolto nel cuore nevralgico della Capitale.