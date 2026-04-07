Ad Assisi si è svolta una cerimonia di investitura per nuovi membri di un ordine religioso. La funzione si è tenuta in una località nota per il suo significato storico e spirituale, attirando partecipanti da diverse zone. La celebrazione ha visto coinvolti i candidati, i membri già affermati e rappresentanti delle comunità locali, in un momento di rinnovamento e di attenzione alla tradizione.

Nel cuore di Assisi, luogo simbolo della fede universale e della storia cristiana, si è rinnovato un rito dal profondo valore spirituale. Parallelamente all'intenso servizio prestato durante il Triduo Pasquale nelle principali chiese italiane, la cripta di un antico convento situato nei pressi della piazza principale della città ha ospitato la cerimonia delle investiture. In un clima di sacro raccoglimento, novizi, nuovi armiger e miles hanno pronunciato la loro promessa solenne, segnando l'ingresso ufficiale in una comunità che oggi declina l'antica regola cavalleresca in un impegno concreto e gratuito per la Chiesa. Un giuramento di servizio e protezione Il rito delle investiture non è stato una semplice rievocazione storica, ma l'assunzione di una responsabilità che guarda ai bisogni del presente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ad Assisi le investiture di nuovi Templari: tra storia, fede e missione

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