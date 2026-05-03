Roma scoperto in un magazzino granate e pistole clandestine

Durante un controllo in un quartiere della città, i carabinieri hanno trovato un magazzino con alcune granate e pistole clandestine. Gli agenti hanno scoperto un arsenale nascosto in un borsone, pronto per essere spostato. In seguito, hanno arrestato un uomo di 55 anni coinvolto nel ritrovamento. La scoperta è avvenuta durante un intervento di routine dei militari.

Un arsenale pronto all'uso, nascosto in un borsone e pronto per essere spostato. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri della compagnia piazza Dante durante un controllo nel quartiere, culminato con l’arresto di un 55enne romano.L'appostamento e il controlloL'operazione è scattata quando i.🔗 Leggi su Romatoday.it

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