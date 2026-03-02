A Sonnino vicino a Latina, un uomo di 45 anni è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di cocaina e detenzione di armi clandestine. Durante l'operazione sono state sequestrate sostanze stupefacenti e armi illegali. Inoltre, un 47enne di Pontinia è stato deferito per aver fornito supporto al sospettato. L’intera operazione ha portato all’arresto e al sequestro di droga e armi.

Un arresto e un deferimento, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Sonnino (Latina), dove un uomo di 45 anni è stato fermato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Contestualmente, un 47enne di Pontinia è stato denunciato per favoreggiamento. L’intervento è stato effettuato durante un controllo nei pressi dell’abitazione del 45enne, già sottoposto a misura cautelare. Operazione dei Carabinieri: i fatti secondo la nota ufficiale Le accuse e i provvedimenti adottati Perquisizioni e sequestri: il materiale rinvenuto Le fasi successive e la posizione degli indagati Operazione dei Carabinieri: i fatti secondo la nota ufficiale Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’arresto è avvenuto a Sonnino (Latina) durante un servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cocaina e pistole clandestine a Sonnino vicino Latina, 45enne arrestato in flagranza per spaccio e detenzione

