Pistole granate e pure il tritolo L’arsenale dietro ai Giardini Ottantacinquenne ai domiciliari

Ottantacinquenne ai domiciliari: l’arsenale di Bologna e l’ombra della Uno Bianca. Un ottantacinquenne, Corrado Pizzoli, ex dipendente di un’armeria, è stato arrestato a Bologna e posto ai domiciliari con l’accusa di detenzione di armi e munizioni da guerra. Una perquisizione nella sua abitazione ha rivelato un vasto arsenale, comprendente pistole, granate, componenti di mitragliatrice, un razzo lacrimogeno e tritolo, riaccendendo i fantasmi di un passato segnato dalla criminalità e dalla violenza. La lite e il controllo che ha svelato l’arsenale. L’operazione che ha portato all’arresto di Pizzoli è scaturita da una banale lite familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella provincia di Latina, sono state rinvenute armi e materiale esplosivo in un appartamento, tra cui pistole, bombe carta e tritolo.

Nella recente operazione di polizia sono stati sequestrati armi clandestine, bombe carta e un ordigno artigianale contenente 250 grammi di tritolo.

