La Roma ha avviato le trattative per il rinnovo di Zeki Celik, con l’obiettivo di prolungare il contratto del difensore turco. La società ha aperto un dialogo con l’entourage del giocatore, discutendo le condizioni e i costi dell’eventuale accordo. La trattativa si inserisce in un quadro di confronti tra il club e il mercato, con l’intenzione di definire il futuro del calciatore.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il club giallorosso analizza i costi della conferma rispetto a un nuovo acquisto mentre sullo sfondo restano vigili Juventus, Inter e Premier League. La Roma accelera sul fronte dei contratti e mette ufficialmente sul tavolo il dossier relativo al futuro di Zeki Celik, aprendo un canale di dialogo per il rinnovo che punta a blindare il difensore turco a Trigoria. Nonostante le lusinghe di Juventus e Inter, unite a diversi sondaggi esplorativi provenienti da almeno due club di Premier League, il calciatore non ha ancora formalizzato accordi con terze parti, concedendo così alla dirigenza capitolina una corsia preferenziale per discutere la permanenza.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rinnovo Celik: trattativa aperta tra costi e mercato

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