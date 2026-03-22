Silenzio e testimonianza | i Templari Oggi nel cuore normanno della Sicilia

I volontari dei Templari Oggi hanno recentemente svolto un ritiro spirituale a Monreale, nel cuore della Sicilia normanna. L’evento ha coinvolto un gruppo di persone che ha dedicato il proprio tempo a momenti di silenzio e testimonianza in un contesto storico e religioso. La cerimonia si è svolta in un ambiente caratterizzato da significative testimonianze architettoniche e spirituali della regione.

Monreale – L’impegno dei volontari dei Templari Oggi si è rinnovato nel cuore della Sicilia, scegliendo Monreale come cornice per un intenso ritiro spirituale. La giornata, dedicata alla riflessione interiore e alla testimonianza pubblica della propria missione, ha visto la partecipazione di numerosi iscritti provenienti dalle diverse commende dell’isola, uniti dall’obiettivo comune di riscoprire i valori della cavalleria cristiana in epoca moderna. La preghiera nel silenzio del Chiostro. Il momento centrale della mattinata si è svolto all’interno del Chiostro dei Benedettini, luogo simbolo dell’architettura normanna e fulcro di spiritualità secolare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Templari Oggi: un presidio della fede nel cuore pulsante di Roma TerminiRoma – L’11 marzo 2026 segna un momento di p rofonda riflessione e gratitudine per il servizio svolto nel cuore nevralgico della Capitale. Aggiornamenti e notizie su Templari Oggi Discussioni sull' argomento Templari Oggi: un presidio della fede nel cuore pulsante di Roma Termini; Templari Oggi a Roma Termini: presidio di fede e accoglienza nella stazione più grande d’Italia - Occhioche. Templari Oggi: un presidio della fede nel cuore pulsante di Roma TerminiL’11 marzo 2026 ha segnato un momento di profonda riflessione e gratitudine per il servizio svolto nel cuore nevralgico della Capitale. iltempo.it Giubileo 2025: mons. Fisichella loda il servizio dei Templari Oggi alla Stazione TerminiSi è tenuto nei giorni scorsi presso la cappella della Stazione Termini un incontro istituzionale di ringraziamento per il servizio di accoglienza e custodia prestato dall’Associazione Templari oggi A ... agensir.it @follower Solenne messa a San Vitale al Quirinale con i vertici delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri). Presenti i Templari Oggi per l'accoglienza. ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca facebook