Roma il festival TreSeiZero celebra il ventennale di Gomorra

A Roma, il festival TreSeiZero celebra il ventennale di Gomorra, il romanzo che ha portato alla creazione di una serie televisiva e ha attirato l’attenzione sulla realtà di Scampia. L’evento invita a riflettere su come un’opera di narrativa possa diventare uno strumento di denuncia sociale e analizza i collegamenti tra la finzione rappresentata nel libro e i problemi attuali del quartiere. La manifestazione si svolge con incontri, proiezioni e approfondimenti.

? Cosa scoprirai Come può un romanzo trasformarsi in uno strumento di lotta sociale?. Quali nuovi legami uniscono la finzione di Scampia alla realtà attuale?. Chi affiancherà magistrati e giornalisti nei dibattiti di Cinecittà?. Perché il concetto di Sistema è ancora così vicino alle periferie?.? In Breve Evento si terrà l'8 e il 9 maggio 2026 presso Cinecittà-Don Bosco a Roma.. Pasquale Grosso coordina l'iniziativa per conto dell'associazione Antimafia Pop Academy.. I panel tematici approfondiranno casi come Scampia e la questione Terra dei fuochi.. I dibattiti analizzeranno traffici di stupefacenti ed economie illegali nei territori fragili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, il festival TreSeiZero celebra il ventennale di Gomorra Notizie correlate Gomorra protagonista con un doppio appuntamento per Treseizero - Media Pop FestParlare alle nuove generazioni per costruire un futuro diverso all’insegna della lotta alla criminalità organizzata e a tutte le forme di devianze... "Gomorra. Tra le maglie del Sistema", seconda edizione di TreSeiZero - Media Pop FestL’8 e 9 maggio Roma ospita la seconda edizione di TreSeiZero – Media Pop Fest, il festival promosso da ÀP – Antimafia Pop Academy che guarda alle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gomorra – tra le maglie del sistema: a Roma la 2a edizione di TreSeiZero – Media Pop Fest; Gomorra. Tra le maglie del Sistema, seconda edizione di TreSeiZero - Media Pop Fest; La seconda edizione di TreSeiZero – Media Pop FEST 8 e 9 Maggio. Gomorra. Tra le maglie del Sistema, seconda edizione di TreSeiZero - Media Pop FestIl festival giunge al suo secondo anno con un titolo esplicito – Gomorra. Tra le maglie del Sistema – che si lascia ispirare da Gomorra, il celebre romanzo di Roberto Saviano. A vent’anni esatti ... romatoday.it Gomorra protagonista con un doppio appuntamento per Treseizero - Media Pop FestUna due giorni di eventi gratuiti con magistrati, giornalisti e un personaggio della pluripremiata serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario dall ... msn.com Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, rientrato a Roma Tony La Piccirella. L'attivista: "Noi continuiamo, ci stiamo riorganizzando. È stato un rapimento praticamente in acque europee". Ong: "Il fermo degli attivisti Flotilla in Israele prolungato di due giorni" x.com