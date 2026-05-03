Roma il festival TreSeiZero celebra il ventennale di Gomorra

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il festival TreSeiZero celebra il ventennale di Gomorra, il romanzo che ha portato alla creazione di una serie televisiva e ha attirato l’attenzione sulla realtà di Scampia. L’evento invita a riflettere su come un’opera di narrativa possa diventare uno strumento di denuncia sociale e analizza i collegamenti tra la finzione rappresentata nel libro e i problemi attuali del quartiere. La manifestazione si svolge con incontri, proiezioni e approfondimenti.

? Cosa scoprirai Come può un romanzo trasformarsi in uno strumento di lotta sociale?. Quali nuovi legami uniscono la finzione di Scampia alla realtà attuale?. Chi affiancherà magistrati e giornalisti nei dibattiti di Cinecittà?. Perché il concetto di Sistema è ancora così vicino alle periferie?.? In Breve Evento si terrà l'8 e il 9 maggio 2026 presso Cinecittà-Don Bosco a Roma.. Pasquale Grosso coordina l'iniziativa per conto dell'associazione Antimafia Pop Academy.. I panel tematici approfondiranno casi come Scampia e la questione Terra dei fuochi.. I dibattiti analizzeranno traffici di stupefacenti ed economie illegali nei territori fragili.🔗 Leggi su Ameve.eu

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