Gomorra Tra le maglie del Sistema seconda edizione di TreSeiZero - Media Pop Fest

Il 8 e 9 maggio Roma ospiterà la seconda edizione di TreSeiZero – Media Pop Fest, un evento promosso da ÀP – Antimafia Pop Academy. La manifestazione si concentra su produzioni culturali che hanno avuto un impatto sul pubblico e hanno suscitato discussioni di carattere sociale e politico. L’obiettivo è affrontare temi di attualità attraverso incontri, proiezioni e approfondimenti legati alla cultura pop e all’arte.

L’8 e 9 maggio Roma ospita la seconda edizione di TreSeiZero – Media Pop Fest, il festival promosso da ÀP – Antimafia Pop Academy che guarda alle produzioni culturali che hanno saputo scuotere l’immaginario collettivo generando dibattito sociale e politico, con l’intento di parlare di presente e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Beat Fest, la seconda edizione scalda i motori. Il lungomare cambia volto tra musica, cibo e sport: le dateDopo il successo della prima edizione, che ha raccolto ben 20 mila partecipanti in soli due giorni, Beat Fest torna a Marina Centro per inaugurare... Musica, a Baronissi la seconda edizione del Rossometile Metal FestVenerdì 17 aprile l'Empire Club Event di Baronissi ospita la seconda edizione del Rossometile Metal Fest. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Gomorra – tra le maglie del sistema: a Roma la 2a edizione di TreSeiZero – Media Pop Fest; La seconda edizione di TreSeiZero – Media Pop FEST 8 e 9 Maggio.