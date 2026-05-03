Roma Gasperini e i dubbi sul futuro | Sarò il più chiaro possibile…

Nella giornata di oggi, domenica 3 maggio, l'allenatore della squadra giallorossa ha parlato del proprio futuro, lasciando intendere che ci saranno decisioni da prendere dopo la fine della stagione. Ha inoltre commentato positivamente alcune scelte della società, senza però confermare se resterà alla guida del team anche nella prossima stagione. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute del percorso della squadra e delle eventuali novità in arrivo.

(Adnkronos) – Gasperini resta alla Roma? Oggi, domenica 3 maggio, l'allenatore giallorosso ha espresso qualche dubbio sul suo futuro, rimandando ogni discorso a fine campionato ma esprimendo anche soddisfazione per le mosse societarie. "Giustamente si comincerà a parlare del futuro, ma non credo che sia questo il momento per farlo, non per sviare ma perché siamo dentro la stagione", ha detto Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, "quando si inizierà a parlarne cercherò di essere più chiaro possibile, non tanto per noi ma per chi giustamente segue la squadra e ha bisogno di capire cosa si cercherà di fare".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-BOLOGNA

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