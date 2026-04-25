Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan è stato al centro di molte discussioni e anche i giocatori della squadra si sono espressi in modo deciso riguardo alla questione. Le dichiarazioni provenienti dall’interno dello spogliatoio sembrano indicare una certa chiarezza sulla situazione. La questione resta al centro delle attenzioni, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali sulla permanenza o eventuali cambiamenti per l’allenatore.

Nelle scorse settimane si è parlato tantissimo del possibile futuro di Massimiliano Allegri al Milan e se n'è continua a parlare, nonostante le dichiarazione chiare dall'allenatore rossonero dopo Verona-Milan: "Il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Parole chiare, che comunque non hanno tolto del tutto le indiscrezioni. Si parla infatti di un Allegri che vorrebbe un mercato con colpi importanti per restare: un arrivo almeno per ogni reparto che possa dare una mano fin dà subito al Milan. Chi però ha le idee chiare è lo spogliatoio del Diavolo che ha parlato con vari componenti con un minimo comunque determinatore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri, Milan pochi dubbi sul futuro: lo spogliatoio continua a parlare in modo chiaro

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