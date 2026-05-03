Roma-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica sera si disputa la partita tra Roma e Fiorentina all’Olimpico. La Fiorentina arriva da un pareggio contro il Sassuolo e si prepara per questa trasferta. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con le formazioni che sono state definite e comunicate nelle ultime ore. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche in streaming.

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, la Fiorentina si prepara ad andare all’Olimpico per una sfida che, almeno sulla carta, racconta motivazioni diverse. I viola sono ormai a un passo dalla salvezza aritmetica e vivono un finale di stagione senza particolari assilli di classifica. Ma guai a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Italia - Norvegia 1-4: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Notizie correlate Jagiellonia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tvBialystock (Polonia), 19 febbraio 2026 – Gara di andata dei playoff di Conference League per accedere agli ottavi di finale: la Fiorentina stasera... Udinese-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tvArchiviata con sofferenza e qualche brivido la pratica ottavi di Conference League, la Fiorentina si rituffa in campionato. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Le probabili formazioni di Roma–Fiorentina; Probabili formazioni Roma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Malen, Soulé, Gudmundsson e Kean; Probabile Formazione - 35° Giornata. Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: chance per Kone, Vanoli ha il dubbio PiccoliLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Fiorentina (Lunedì 4 maggio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky): Come. tuttomercatoweb.com Roma-Fiorentina: capitolini per la Champions, i viola per la tranquillità, formazioni e tvRoma 3 maggio 2026 - Il campionato si arriva alla sua conclusione, ma non tutti i club vedono già ben delineato il loro destino per il prossimo anno. La Roma vuole continuare a sognarsi tra le stelle ... sport.quotidiano.net Gasperini: “Dybala e Koné ci sono. Ora conta solo la Fiorentina” Due binari: testa al campo e futuro rimandato Gasp chiaro: Roma ancora in corsa, vietato sbagliare #ASRoma #Roma #asr #RomaFiorentina #Gasperini #Dybala x.com Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina "Koné e Dybala recuperati. I Friedkin qui un segnale per pianificare il futuro. Ranieri Delusione inaspettata per la società" https://tinyurl.com/yuy2py68 - facebook.com facebook