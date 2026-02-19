jagiellonia fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca a causa dei playoff di Conference League che determinano le squadre qualificabili agli ottavi. La Fiorentina affronta questa sfida stasera a Bialystock, in Polonia, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo fuori casa. L’incontro inizia alle 21 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. I Viola sperano di sfruttare questa occasione per mettere una buona ipoteca sul passaggio del turno, mentre gli avversari cercano di sfruttare il vantaggio del campo.

Bialystock (Polonia), 19 febbraio 2026 – Gara di andata dei playoff di Conference League per accedere agli ottavi di finale: la Fiorentina stasera gioca in Polonia (ore 21, a Bialystock, diretta tv su Sky Sport) contro lo Jagiellonia. Gara che si giocherà in un clima molto rigido, con i viola che vogliono “onorare la maglia che indossiamo”, come sottolinea mister Paolo Vanoli, con un inevitabile pensiero al campionato e alla sfida salvezza di lunedì 3 febbraio contro il Pisa al “Franchi”. Così, un po’ per cause fisiche (infortunio a una mano per De Gea, influenza per Salomon, Gudmunsson ancora da recuperare), un po’ per risparmiare energie preziose (Kean e Dodo nemmeno convocati) Vanoli sceglie un ampio turnover, aggregando otto giovani della Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

