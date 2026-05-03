Lunedì sera all’Olimpico si gioca Roma-Fiorentina, ultima sfida della 35ª giornata di Serie A. La partita è in programma alle 20:45 e vede le due squadre scendere in campo per ottenere un risultato importante. Per i giallorossi, la sfida rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla zona Champions, mentre la Fiorentina cerca punti salvezza o miglior posizione in classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già comunicati.

Il match di lunedì sera all’olimpico tra Roma e Fiorentina, chiude la 35ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi hanno bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League e i risultati di domenica rendono la conquista di un piazzamento tra le prime quattro molto più realistico.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Fiorentina (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I giallorossi per tornare a intravedere la zona Champions

Notizie correlate

Roma-Fiorentina (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. I giallorossi per tornare a intravedere la zona ChampionsIl match di lunedì sera all’olimpico tra Roma e Fiorentina, chiude la 35ª giornata del campionato di Serie A.

Roma-Fiorentina (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl match di lunedì sera all’olimpico tra Roma e Fiorentina, chiude la 35ª giornata del campionato di Serie A.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; C'è ancora posto per Roma-Fiorentina: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico.

Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partitaGasperini vuole la vittoria per continuare la corsa al posto Champions League. Il tecnico recupera Koné a centrocampo e Dybala in attacco ... romatoday.it

Roma-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Roma-Fiorentina di Lunedì 4 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Le giocatrici della Roma femminile fresche vincitrici di Scudetto, Lino Banfi, Montella e Corbin Friedkin arrivano allo stadio Olimpico per Roma-Fiorentina #CorrieredelloSport #RomaFiorentina #Friedkin #LinoBanfi #Montella x.com

Dove vedere Roma-Fiorentina in tv Dazn o Sky, orario - facebook.com facebook