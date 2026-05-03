Roma-Fiorentina lunedì 04 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici I giallorossi per tornare a intravedere la zona Champions

Lunedì sera all’Olimpico si gioca Roma-Fiorentina, ultima partita della 35ª giornata di Serie A. La sfida inizia alle 20:45 e mette in campo due squadre con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano di avvicinarsi alla zona Champions, mentre la formazione ospite punta a consolidare la posizione in classifica. Le formazioni e le quote sono già state rese note, e si attendono sviluppi importanti per entrambe le squadre.

Il match di lunedì sera all’olimpico tra Roma e Fiorentina, chiude la 35ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi hanno bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League e i risultati di domenica rendono la conquista di un piazzamento tra le prime quattro molto più realistico.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Fiorentina (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. I giallorossi per tornare a intravedere la zona Champions Notizie correlate Roma-Fiorentina (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl match di lunedì sera all’olimpico tra Roma e Fiorentina, chiude la 35ª giornata del campionato di Serie A. Lecce-Fiorentina (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di lunedì sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina chiude la 33ª giornata della Serie A. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; La presentazione della 35^ giornata di Serie A; Roma-Fiorentina, probabili formazioni: dubbio in difesa, Piccoli forse in panchina; Serie A: lunedì in campo alle 20,45 Roma-Fiorentina DIRETTA Probabili formazioni. Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: chance per Kone, Gudmundsson ancora falso noveLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Fiorentina (Lunedì 4 maggio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky): Come. tuttomercatoweb.com Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tvDopo il pareggio contro il Sassuolo, la Fiorentina si prepara ad andare all’Olimpico per una sfida che, almeno sulla carta, racconta motivazioni diverse. I viola sono ormai a un passo dalla salvezza a ... firenzetoday.it Roma-Fiorentina - I convocati di Vanoli: out Piccoli e Fortini, ok Gosens e Parisi #ASRoma #RomaFiorentina #SerieA x.com La lista dei giocatori a disposizione di Vanoli per Roma-Fiorentina - facebook.com facebook