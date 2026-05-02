Roma-Fiorentina lunedì 04 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera all’Olimpico si gioca Roma-Fiorentina, ultima partita della 35ª giornata di Serie A. La sfida inizia alle 20:45 e vedrà le due squadre scendere in campo per ottenere punti importanti in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote sono state aperte da diverse agenzie di scommesse. I pronostici indicano una partita equilibrata tra le due formazioni.

Il match di lunedì sera all’olimpico tra Roma e Fiorentina, chiude la 35ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi hanno bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, anche se la Juve é a +3 al momento. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha attraversato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Roma-Fiorentina (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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