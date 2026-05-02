Roma-Fiorentina lunedì 04 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì sera all’Olimpico si gioca Roma-Fiorentina, ultima partita della 35ª giornata di Serie A. La sfida inizia alle 20:45 e vedrà le due squadre scendere in campo per ottenere punti importanti in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote sono state aperte da diverse agenzie di scommesse. I pronostici indicano una partita equilibrata tra le due formazioni.

Il match di lunedì sera all’olimpico tra Roma e Fiorentina, chiude la 35ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi hanno bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, anche se la Juve é a +3 al momento. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha attraversato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Fiorentina (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Lecce-Fiorentina (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di lunedì sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina chiude la 33ª giornata della Serie A. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; La presentazione della 35^ giornata di Serie A; Coppa Italia, Roma, Fiorentina e Leicester: le ultimissime; Le probabili formazioni della 35^ giornata | Serie A | Apre Pisa-Lecce | Sabato Como-Napoli (18) | Domenica Inter-Parma (20.45) | Lunedì chiude Roma-Fiorentina (20.45). Roma-Fiorentina: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TVRoma-Fiorentina, lunedì 4 maggio alle 20:45: probabili formazioni, andamento, statistiche, curiosità e dove vedere il posticipo della 35ª su DAZN e Sky. lifestyleblog.it Roma-Fiorentina: le probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingDopo i 3 punti incassati al Dall'Ara, i giallorossi sono chiamati a fare lo stesso all'Olimpico. Si gioca lunedì 4 maggio alle ore 20,45 contro la Viola ... ilromanista.eu La Roma ospita la Fiorentina all’Olimpico per restare appena al sogno Champions, sperando in un doppio passo falso della Juve nelle ultime giornate. Scopri altre statistiche e approfondimenti su www.sitiscommesse.com/pronostici/calcio/serie-a/roma-fiore - facebook.com facebook Al lavoro per Roma-Fiorentina #forzaviola #fiorentina #seriea x.com