Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 20 aprile 2026 alle ore 20:45 si gioca al Via del Mare la partita tra Lecce e Fiorentina, ultima gara della 33ª giornata di Serie A. La sfida rappresenta un incrocio importante per la lotta alla salvezza, anche se la Fiorentina ha ottenuto alcuni risultati positivi nelle ultime settimane e si è allontanata dalla zona retrocessione. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, ma con l’intenzione di ottenere i tre punti.

La sfida di lunedì sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina chiude la 33ª giornata della Serie A. Questo rimane uno scontro salvezza, nonostante la Viola si sia allontanata dalle zone pericolose nell’ultimo periodo. I gigliati sono infatti saliti a +8 sul terzultimo posto grazie alla serie positiva di queste settimane con le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lecce-Fiorentina (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Fiorentina-Lazio (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio si gioca lunedì e chiude la 32esima giornata di Serie A. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lecce – Fiorentina: info biglietteria; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A: Lecce-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni. Probabili formazioni Lecce-Fiorentina: ok Gandelman e Gudmundsson, la scelta su PiccoliProbabili formazioni Lecce Fiorentina – A chiudere la 33^ giornata di Serie A sarà il posticipo Lecce-Fiorentina, partita in programma al Via del Mare il prossimo lunedì a partire dalle 20:45. Ad alcu ... fantamaster.it Tomovic: Ecco su cosa punterà il Lecce lunedì contro la FiorentinaNenad Tomovic, doppio ex di Lecce-Fiorentina, ha parlato della gara di lunedì a La Gazzetta del Mezzogiorno: Il Lecce lotta sempre per la salvezza, c'è la consapevolezza ... firenzeviola.it I precedenti tra #Fiorentina e #Lecce Chi ha avuto la meglio in passato tra Vanoli e Di Francesco facebook Il piccolo Ibrahim il 2 marzo muore a soli 11 anni per un malore improvviso nella sua scuola, l’istituto “Tempesta - Galateo”. La sua prematura scomparsa ha scosso tutto il nostro territorio. Ibrahim era un grande tifoso del Lecce, una passione trasmessa dal pa x.com