Roma-Fiorentina le probabili | Dybala dal via Piccoli a rischio l' alternativa è Gudmundsson

Da gazzetta.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la sfida tra Roma e Fiorentina, si prevede la presenza di Dybala dall'inizio. Piccoli potrebbe essere escluso a causa di un problema, con Gudmundsson come possibile sostituto. Il tecnico Gasperini ha inserito nuovi rinforzi in attacco e ha recuperato Koné in mezzo al campo. Sull’attaccante Vanoli si conoscono dettagli specifici, ma non sono stati ancora comunicati ufficialmente.

Domani sera all’Olimpico, con calcio d’inizio alle 20.45, Roma e Fiorentina si affronteranno nella gara valida per la 35ª giornata. Gasperini continua a inseguire un posto in Champions, mentre Vanoli, arrivato con la Viola ultima in classifica, ha ormai portato la squadra a un passo dalla salvezza: manca solo la certezza matematica. Ecco le ultime novità dai campi in vista della sfida di domani.  Ci si affiderà ancora una volta a lui, a Donyell Malen, per cercare di trovare quei gol necessari per una vittoria che sarebbe molto importante. Perché permetterebbe ai giallorossi di staccare il Como nella corsa al quinto posto e di tenere ancora nel mirino la Juventus nella caccia al quarto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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