Roma catastrofe infortuni | Dybala e Koné fuori Gasperini perde i pezzi

A Trigoria, il report medico parla di numerosi infortuni tra i calciatori, con due giocatori chiusi anticipatamente in infermeria. Uno di loro è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico. La squadra si trova così a dover affrontare le prossime partite senza alcuni dei suoi elementi più rappresentativi. La situazione sta influenzando la preparazione e le scelte dell’allenatore in vista delle sfide imminenti.

Il bollettino medico di Trigoria continua a somigliare a un dispaccio di guerra, privando Gian Piero Gasperini delle sue armi più affilate proprio mentre la Roma entra nel tunnel decisivo della stagione. Le ultime indiscrezioni, filtrate dal giornalista de La Stampa Matteo De Santis, tracciano un quadro clinico allarmante: per Manu Koné e Paulo Dybala la luce in fondo al tunnel è ancora lontana, trasformando la gestione della rosa in un esercizio di equilibrismo estremo. Il centrocampista francese, motore della mediana giallorossa, non vedrà il campo prima di maggio. Un’assenza che pesa come un macigno sul sistema di gioco di Gasperini, che perde l’unico elemento capace di garantire strappi atletici e transizioni difensive d’alto livello.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, catastrofe infortuni: Dybala e Koné fuori, Gasperini perde i pezzi Leggi anche: Bologna-Roma: Koné fuori, Gasperini ripensa la difesa Convocati Roma per l’Inter, la lista completa di Gasperini: la scelta finale su Dybala e KonéCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...