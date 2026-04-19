Dopo il pareggio contro l’Atalanta, il tecnico della Roma ha annunciato il possibile arrivo di Dybala e Koné, che sarebbero vicini al ritorno in campo. La rosa giallorossa si prepara a ricevere nuove risorse in vista delle prossime partite. La situazione nell’infermeria del club si fa più complessa, con alcuni giocatori ancora in fase di recupero. Il confronto si è svolto nella sala stampa dello Stadio Olimpico.

L’infermeria di Trigoria è diventata il vero quartier generale della stagione giallorossa. Dopo il pareggio interno contro l’ Atalanta, un Gian Piero Gasperini visibilmente teso ma battagliero ha trasformato la sala stampa dello Stadio Olimpico in un bollettino di speranza. Il tecnico, costretto a fare i conti con gli stop freschi di Gianluca Mancini e Devyne Rensch, ha provato a guardare oltre l’emergenza, indicando la via per il gran finale di campionato. «È una speranza, mi auguro diventi una certezza», ha esordito l’allenatore, conscio che le ultime cinque fatiche della stagione richiederanno il rientro dei “senatori” per non trasformare la corsa europea in un fallimento.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini chiama i rinforzi: «Dybala e Koné in dirittura d’arrivo»

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