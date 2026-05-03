Roma-Fiorentina Gasperini | Voglio chiarezza sul futuro

Da sololaroma.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 20:45 si sfidano Roma e Fiorentina, in una partita che potrebbe essere decisiva per le ambizioni europee della squadra capitolina. La vigilia del trentasettesimo turno di Serie A si concentra però anche sul futuro dell’allenatore giallorosso, con le dichiarazioni di Gasperini che chiedono chiarezza sulla sua posizione. La discussione sulla panchina e le sorti della stagione occupano ampio spazio nel clima che precede l’incontro.

La Roma si gioca le ultime cartucce per l’Europa che conta nella sfida interna di domani sera, ore 20:45, contro la Fiorentina, ma è il destino della panchina giallorossa a dominare la vigilia di questo trentasettesimo turno di Serie A. Dalla sala stampa del centro sportivo di Trigoria, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha tracciato il solco per il finale di stagione, confermando la disponibilità di pedine fondamentali come Paulo Dybala e Manu Koné, entrambi pienamente recuperati e pronti a dare battaglia per blindare un posto nella prossima Champions League. La partita contro i viola rappresenta un crocevia fondamentale per una squadra che, a quattro giornate dal termine, si trova ancora pienamente in corsa per l’obiettivo minimo stagionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, Gasperini: “Voglio chiarezza sul futuro”

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