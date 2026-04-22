Futuro Gasperini le ultime in casa Roma sul futuro della panchina | CM

Le recenti prestazioni della squadra giallorossa hanno portato a un aumento delle discussioni sul futuro del suo allenatore. Le dichiarazioni di un ex tecnico e alcune tensioni tra lo staff tecnico e il tecnico attuale stanno alimentando le incertezze riguardo alla guida della squadra. I risultati recenti non sono stati soddisfacenti e hanno suscitato attenzione sulla continuità del progetto in corso.

Gli ultimi risultati deludenti della Roma, affiancati dalle parole di Claudio Ranieri e qualche tensione con Gasperini, stanno mettendo in forte dubbio quello che è il progetto tecnico della squadra giallorossa. Posizione di Gasperini a rischio in casa Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Il futuro dell’allenatore dei capitolini appare in dubbio e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la posizione di Claudio Ranieri all’interno della società giallorossa sarebbe decisamente salda, appoggiata in pieno dai Friedkin, proprietari della Roma. Gli stessi avrebbero condiviso il pensiero espresso di recente da Claudio Ranieri nei confronti del progetto giallorosso e starebbero facendo le proprie valutazioni sul destino di Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Futuro Gasperini, le ultime in casa Roma sul futuro della panchina | CM Notizie correlate Sarri Lazio, riflessioni sul futuro della panchina: valutati nuovi nomi, le ultime novitàCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Parma, parla Cuesta: «L’identità di squadra deve... Leggi anche: Tudor pareggia contro il Liverpool e per ora salva la panchina. Le ultime novità sul suo futuro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gasperini lascia Roma? La 'verità' di Pellegrini (che non rassicura tifosi); La lite Ranieri Gasperini, il caso Wesley, le ombre sul futuro. Così la Roma sfida l'Atalanta; Gasperini parlerà del futuro alla Roma a fine stagione; Gasperini-Roma, il futuro non si decide solo sul mercato: i paletti per restare. Gasperini-Roma, il futuro non si decide solo sul mercato: i paletti per restareDopo gli ultimi avvenimenti i giocatori, insieme a gran parte della tifoseria giallorossa, sembrano compattarsi sempre più intorno al proprio allenatore ... tuttosport.com Roma, futuro Gasperini: salta un possibile sostitutoTra accuse, videocall e lacrime, la Roma ha vissuto una settimana a dir poco intensa prima di sfidare e pareggiare con l’Atalanta in campionato. Proprio ricordando i suoi nove anni a Bergamo e il rapp ... asromalive.it EsteNews Sport. . Il centrocampista della Roma, a margine di un evento svoltosi ieri a Coverciano, ha parlato dell'obiettivo Champions, del suo futuro e di Gasperini. #ESTENews#video#calcio#SerieA#roma#Gasperini#Pellegrini - facebook.com facebook Roma, scontro Ranieri-Gasperini: futuro ancora incerto x.com