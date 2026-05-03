Roma-Fiorentina | capitolini per la Champions i viola per la tranquillità formazioni e tv

Il campionato si avvicina alla sua conclusione, ma molte squadre non hanno ancora deciso il loro futuro. La Roma si gioca le ultime chance di qualificarsi alla Champions League, mentre la Fiorentina cerca di raggiungere una posizione di tranquillità in classifica. La partita tra le due formazioni si terrà il 3 maggio 2026 e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Roma 3 maggio 2026 - Il campionato si arriva alla sua conclusione, ma non tutti i club vedono già ben delineato il loro destino per il prossimo anno. La Roma vuole continuare a sognarsi tra le stelle della Champions League, ma per farlo ha bisogno di vincere ogni gara da qui alla fine, per tenere alta la pressione sulla Juventus, momentaneamente quarta. Dall'altra parte invece la Fiorentina si è ormai messa alle spalle il suo avvio di stagione terrificante e cerca quanto prima l'aritmetica salvezza per poter voltare pagina e pensare alla viola che sarà. Due motivi diversi, ma non per questo uno meno valido dell'altro per ottenere i tre punti in questa sfida valevole per il trentacinquesimo turno di Serie A.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Fiorentina: capitolini per la Champions, i viola per la tranquillità, formazioni e tv Notizie correlate Bologna-Roma 0-2: Malen gol e assist, i capitolini credono nella ChampionsBologna 25 aprile 2026 - La Roma crede nella Champions League, si è messa alle spalle la diatriba tra Ranieri e Gasperini salutando il senior advisor... Fiorentina-Crystal Palace: viola per la remuntada. Tornano Solomon e Gudmundsson. FormazioniFIRENZE – Non sarà una Fiorentina nelle migliori condizioni, quella che tenterà, stasera (ore 21, diretta su Sky) la “remuntada” contro il Crystal... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Koné recupera per Roma-Fiorentina? Le condizioni del centrocampista giallorosso; Verso Roma-Fiorentina, Gasp sorride: torna un titolare; Verso Roma-Fiorentina, Gasp sorride: torna un titolare. Roma-Fiorentina: capitolini per la Champions, i viola per la tranquillità, formazioni e tvRoma 3 maggio 2026 - Il campionato si arriva alla sua conclusione, ma non tutti i club vedono già ben delineato il loro destino per il prossimo anno. La Roma vuole continuare a sognarsi tra le stelle ... sport.quotidiano.net Roma vs. Fiorentina: The Capitoline side are looking for Champions League football, while Fiorentina are looking for peace of mind. Lineups and TVThe Giallorossi are dreaming of the Champions League, but all they need is a win; the Tuscans are three points away from safety. sport.quotidiano.net Le ultime da Trigoria https://www.ilromanista.eu/news/trigoria/171003/verso-roma-fiorentina-kone-e-dybala-pronti - facebook.com facebook Al lavoro per Roma-Fiorentina #forzaviola #fiorentina #seriea x.com