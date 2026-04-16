Stasera alle 21, la Fiorentina affronta il Crystal Palace in una partita che si preannuncia difficile, trasmessa in diretta su Sky. La squadra ha alcuni ritorni importanti, con Solomon e Gudmundsson disponibili dopo periodi di assenza. La formazione viola si presenta con alcune difficoltà, ma punta comunque a ribaltare il risultato della partita d’andata. La sfida si gioca a Firenze, con i padroni di casa determinati a tentare la rimonta.

FIRENZE – Non sarà una Fiorentina nelle migliori condizioni, quella che tenterà, stasera (ore 21, diretta su Sky) la “remuntada” contro il Crystal Palace. Ossia cercherà di segnare tre gol e di andare almeno ai supplementari. Però si tratterà di una Fiorentina moralmente motivata dal rilancio in campionato, ossia dallo stacco-salvezza ottenuto lunedì contro la Lazio. Vanoli, che giustamente pensa di aver fatto un miracolo tirando fuori la squadra dal rischio serie B, non si pone limiti. E dice chiaramente di voler tentare di eliminare i londinesi e raggiungere la semifinale di Conference. Missione possibile? Difficile sì. Intanto diciamo che non ci sarà Dodò.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Crystal Palace: viola per la remuntada. Tornano Solomon e Gudmundsson. Formazioni

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