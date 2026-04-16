Fiorentina-Crystal Palace | viola per la remuntada Tornano Solomon e Gudmundsson Formazioni
Stasera alle 21, la Fiorentina affronta il Crystal Palace in una partita che si preannuncia difficile, trasmessa in diretta su Sky. La squadra ha alcuni ritorni importanti, con Solomon e Gudmundsson disponibili dopo periodi di assenza. La formazione viola si presenta con alcune difficoltà, ma punta comunque a ribaltare il risultato della partita d’andata. La sfida si gioca a Firenze, con i padroni di casa determinati a tentare la rimonta.
FIRENZE – Non sarà una Fiorentina nelle migliori condizioni, quella che tenterà, stasera (ore 21, diretta su Sky) la “remuntada” contro il Crystal Palace. Ossia cercherà di segnare tre gol e di andare almeno ai supplementari. Però si tratterà di una Fiorentina moralmente motivata dal rilancio in campionato, ossia dallo stacco-salvezza ottenuto lunedì contro la Lazio. Vanoli, che giustamente pensa di aver fatto un miracolo tirando fuori la squadra dal rischio serie B, non si pone limiti. E dice chiaramente di voler tentare di eliminare i londinesi e raggiungere la semifinale di Conference. Missione possibile? Difficile sì. Intanto diciamo che non ci sarà Dodò.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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