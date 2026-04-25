Nella partita tra Bologna e Roma, i giallorossi si sono imposti per 2-0 grazie a un gol e un assist di Malen. La vittoria permette alla squadra di mantenere le speranze di qualificarsi alla Champions League. La gara si è giocata il 25 aprile 2026 e ha visto la Roma superare le tensioni interne, tra cui quella tra l’allenatore e il senior advisor, consolidando la propria posizione in classifica.

Bologna 25 aprile 2026 - La Roma crede nella Champions League, si è messa alle spalle la diatriba tra Ranieri e Gasperini salutando il senior advisor e risponde con tre punti sul campo. I giallorossi superano per 0-2 il Bologna e lo fanno ancora una volta sotto il segno di Malen. Nella gara in cui torna in campo dopo mesi di assenza Dybala, l'olandese si prende la scena: prima il gol del vantaggio, poi l'assist di trivela per il raddoppio di El Aynaoui per mettere in ghiaccio i tre punti. Per i rossoblù invece si configura l'ottavo ko casalingo in Serie A, un dato pesantissimo che spiega bene l'ottavo posto in classifica dei rossoblù, le cui speranze di ritorno in Europa sono ormai nulle.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Roma 0-2: Malen gol e assist, i capitolini credono nella Champions

Notizie correlate

PAGELLE E TOP E FLOP Bologna-Roma 0-2: Malen riporta la Roma ad un passo dalla ChampionsVoti, top e flop della sfida dello Stadio Dall’Ara, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il successo dei...

Diretta gol Serie A: Bologna Roma 1-0, la sblocca MalenMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Bologna-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Il quadro delle semifinali di Europa League è completo; Calcio Live News: in campo Bologna-Roma (0-2); Tabellone Europa League 2026 aggiornato, il cammino verso la finale: gli incroci delle semifinali.

Serie A: la Roma ritrova la vittoria esterna, 2-0 a Bologna nella settimana delle polemicheBologna-ROMA 0-2 Rete di Neil EL AYNAOUI! Altro break fulmineo della Roma che riesce a trovare il raddoppio, sempre con El Aynaoui e Malen protagonisti, ma questa volta a parti invertite: cross ... ansa.it

Bologna-Roma diretta: decidono Malen ed El Aynaoui. Le reazioni LIVEQuartro confronto stagionale tra le due formazioni. La prima dei giallorossi dopo la separazione con Ranieri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

La Roma batte il Bologna Gasperini prova a mettere pressione alla Juve - facebook.com facebook

, I giallorossi vincono contro il Bologna con le reti di Malen e El Aynaoui nel primo tempo e accorciano sulla Juve che domenica sera affronterà il Milan a San Siro #Corrieredellosport #Bologna #Roma x.com