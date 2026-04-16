Roma femminile | Capitan Giugliano marca le 100 presenze in Nazionale

Manuela Giugliano ha raggiunto le 100 presenze con la nazionale italiana di calcio femminile. La giocatrice ha ufficialmente fatto parte del gruppo per questa occasione, entrando nel ristretto club delle atlete che hanno totalizzato un centinaio di partite con la maglia azzurra. La firma di questo record rappresenta un momento significativo nella sua carriera e nel percorso della squadra.

Un traguardo meritatissimo quello di Manuela Giugliano che è entrata ufficialmente nel club delle centenarie della Nazionale italiana. Lo scorso 14 aprile durante il match dell’Italia contro la Serbia, valido per le qualificazioni ai mondiali 2027, capitan Giugliano ha raggiunto le 100 presenze in Nazionale. All’indomani della gara, le azzurre sono rientrate in Italia per preparare al meglio la sfida contro la Danimarca di sabato. A Coverciano però non sono mancati i festeggiamenti: tra gli applausi delle compagne e del CT Andrea Soncin, infatti, la capitana giallorossa ha ricevuto la maglia celebrativa dalla capa delegazione Sara Gama. Dalla provincia veneta alla Nazionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma femminile: Capitan Giugliano marca le 100 presenze in Nazionale Notizie correlate Leggi anche: Roma femminile, capitan Giugliano punta la vetta della classifica marcatrici Leggi anche: Oltre le 100.000 presenze: la rete digitale unisce Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Giugliano capitale della pallamano femminile: al Palasport Italia-Paesi Bassi per gli europei 2026. La Roma vola in finale di Coppa Italia Femminile: Inter koLa Roma vince la semifinale di ritorno a Milano e vola in finale di Coppa Italia Femminile per la sesta volta consecutiva: 2-1 all'Arena Civica contro l'Inter, sotto gli occhi di Marotta. Succede ... corrieredellosport.it Roma femminile, offerta choc dall'Arabia Saudita per Giugliano: un milione all'anno. La situazioneAl momento la Roma femminile ha fatto muro, rifiutando. Ma Manuela Giugliano giustamente vacilla. Offerta faraonica da parte dell'Al Ula alla numero 10 delle giallorosse: un milione di euro all'anno. ilmessaggero.it