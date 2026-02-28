I carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito controlli nell’area della stazione Tiburtina, portando all’arresto di tre persone, tra cui un minore, e alla denuncia di un’altra. Gli interventi si sono svolti ieri e hanno interessato diverse zone intorno alla stazione. Le forze dell’ordine hanno eseguito le operazioni con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità.

Tre persone sono state arrestate, tra cui un minore, e una denunciata alla Procura della Repubblica durante i controlli effettuati ieri dai carabinieri della Compagnia Roma Parioli. Questi controlli sono stati supportati dai militari delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Roma, e si sono concentrati sullo scalo ferroviario di Roma Tiburtina e nelle aree circostanti. Durante l’operazione, sono state anche effettuate 11 segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti. Furto in metropolitana e arresto dei colpevoli. All’interno della metropolitana linea B, precisamente all’altezza della fermata Tiburtina, i carabinieri della stazione Roma Viale Eritrea hanno bloccato tre uomini di origine romena, di cui due maggiorenni e un minore di 14 anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nell’area della stazione Tiburtina, tre arresti e una denuncia

Roma: tentato furto in un negozio sportivo sulla Tiburtina, due arresti e una denuncia

Controlli antidroga dei carabinieri, tre arresti e una denuncia: sequestrati hashish, cocaina e crack

