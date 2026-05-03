A Roma, il rientro dopo il ponte ha portato a un traffico molto intenso in diverse zone della città. Le linee tramviarie sono state interrotte in alcune parti del centro a causa di lavori in corso, con modifiche nei percorsi. Per chi deve raggiungere Viale Giulio Cesare, sono stati predisposti percorsi alternativi e bus sostitutivi per garantire la mobilità. La circolazione veicolare ha subito rallentamenti significativi in molte arterie principali.

? Cosa scoprirai Quali linee tramviarie sono state interrotte dai cantieri in centro?. Come cambiano i percorsi per chi deve raggiungere Viale Giulio Cesare?. Dove sono attive le deviazioni che bloccano il passaggio dei bus?. Quando riprenderà la normale circolazione dei mezzi pesanti sul Grande Raccordo?.? In Breve Blocco mezzi pesanti attivo dalle 9 alle 22 per facilitare la circolazione.. Linee 2, 219 e 3 sostituite da autobus per cantieri in viale Liegi.. Via della Civiltà del Lavoro chiusa tra piazzale Adenauer e quadrato Concordia.. Ripristinate linee bus 7 e 062 per collegamenti verso Ostia e Torvaianica.. Il traffico a Roma subisce un forte incremento questo pomeriggio di domenica 03 maggio 2026 mentre il ponte del primo maggio volge al termine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, caos nel rientro dal ponte: traffico intenso e bus sostitutivi

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