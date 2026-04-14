Primo Maggio | a Roma l’edizione 2026 tra diritti del lavoro e la storica reunion dei Litfiba

A Roma si terrà nel 2026 il Concertone del Primo Maggio, che celebrerà i 40 anni dell’album “17 Re” dei Litfiba. La manifestazione si concentrerà sui diritti dei lavoratori e sull’impatto dell’intelligenza artificiale. La band sarà presente sul palco in occasione della ricorrenza, insieme a interventi e iniziative legate alle tematiche sociali e tecnologiche. La data e i dettagli dell’evento sono stati ufficialmente annunciati.

Primo Maggio: annunciato il Concertone 2026 a Roma. Sul palco la storica formazione dei Litfiba per i 40 anni di "17 Re" e spazio ai temi del lavoro e dell'IA. Si riaccende l'entusiasmo per il tradizionale Concertone di Roma. La manifestazione del Primo Maggio 2026, sostenuta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, si focalizzerà su una tematica estremamente attuale: la dignità del lavoro nell'epoca delle nuove tecnologie. Il titolo scelto per questa edizione, "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale", mira a riflettere sulle sfide che l'innovazione pone alla società e al mercato dell'occupazione.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Primo Maggio: a Roma l’edizione 2026 tra diritti del lavoro e la storica reunion dei Litfiba Leggi anche: Concerto del Primo Maggio, sul palco i Litfiba nella storica formazione degli anni '80 Concertone Primo Maggio Roma 2026: tornano i Litfiba storici sul palco di San GiovanniIl Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Piazza San Giovanni, confermandosi ancora una volta come uno...