Al concerto del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni, sono stati annunciati nuovi artisti che si esibiranno. Tra loro ci sono tre nomi noti dell’ultimo Festival di Sanremo: Eddie Brock, Sayf e Ditonellapiaga. La lineup si arricchisce così di interpreti provenienti da diversi generi musicali, pronti a salire sul palco per offrire una serata all’insegna della musica dal vivo.

Continua a prendere forma la lineup del Primo Maggio: sul palco del tradizionale concerto di Piazza San Giovanni ci saranno anche tre protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: Eddie Brock, Sayf e Ditonellapiaga. La cantautrice capitolina è fresca di pubblicazione nuovo album Miss Italia che, in dieci tracce, esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente e indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Debuttano al “Concertone” due nomi che si sono fatti conoscere dal grande pubblico durante la settimana festivaliera: Eddie Brock, e Sayf, secondo classificato con Tu Mi Piaci Tanto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Concerto Primo Maggio Roma, nel cast anche Eddie Brock, Sayf e Ditonellapiaga

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