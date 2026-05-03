Roma all’esame Fiorentina con un occhio all’infermeria | Gasperini ritrova un big ma c’è già un’assenza certificata e un altro dubbio Ultimissime

Domani la Roma affronta la Fiorentina in una partita che si annuncia importante. La squadra sta valutando le condizioni dei giocatori disponibili, con un recupero importante annunciato da Gasperini. Tuttavia, ci sono anche assenze già certe e un dubbio che potrebbe influenzare la formazione. La situazione dell’infermeria resta, quindi, uno degli aspetti principali da seguire prima del fischio d’inizio.

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