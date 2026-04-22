La squadra di Roma si prepara per la partita contro il Bologna, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara. Nel centro sportivo di Trigoria, il tecnico Gasperini ha riabilitato Rensch, mentre l’infermeria si presenta vuota, permettendo ai giocatori di allenarsi senza limitazioni. La formazione è in fase di consolidamento in vista di questa sfida di campionato.

La Roma recupera pezzi fondamentali nel centro sportivo di Trigoria in vista della sfida contro il Bologna, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara. Dalla sessione mattutina odierna è emerso il pieno recupero di Devyne Rensch: il difensore olandese ha smaltito la contrattura alla coscia destra rimediata nel match contro l’ Atalanta e ha svolto l’intero allenamento con i compagni. Il rientro di Rensch garantisce a Gian Piero Gasperini una rotazione necessaria per la trentaquattresima giornata di Serie A, in un reparto difensivo apparso in affanno nelle ultime uscite. Il bollettino medico favorevole si estende anche a Paulo Dybala e Wesley, che hanno confermato il loro reinserimento totale nel gruppo dopo aver già lavorato con la squadra nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma: Gasperini ritrova Rensch. Infermeria vuota verso il Dall’Ara

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