L’allenatore della squadra di casa sta valutando le condizioni di un esterno argentino in vista del prossimo impegno di campionato, che si svolgerà durante le festività pasquali. Il calciatore ha accusato un problema fisico nelle ultime sessioni di allenamento, e la sua presenza nella formazione titolare resta incerta. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime ore, in vista della partita di domenica.

Inter News 24 Inter Roma, Gasperini resta in pensiero per Soulé: l’esterno argentino ancora in dubbio per il big match di Pasqua. Le ultime. È difficile immaginare che Matias Soulé sarà titolare nella gara tra Inter e Roma, in programma a San Siro il giorno di Pasqua. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i prossimi 2-3 allenamenti saranno decisivi per valutare le condizioni dell’attaccante argentino, che ha recentemente iniziato a lavorare con il gruppo dopo un lungo periodo di stop dovuto alla pubalgia. Inter Roma, possibilità di Soulé a gara in corso. Da Trigoria filtra ottimismo riguardo al suo recupero, ma l’ex giocatore della Juventus e del Frosinone potrebbe essere utilizzato da Gian Piero Gasperini solo a gara in corso, sebbene una sua presenza, anche come subentrante, sarebbe comunque un’ottima notizia per l’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, Gasperini resta in pensiero per Soulé: l’esterno argentino in dubbio per il big match di Pasqua

Articoli correlati

Inter Roma, Gasperini perde un titolarissimo: salterà il big match di Pasqua!di Redazione Inter News 24Inter Roma, arrivano brutte notizie per Gian Piero Gasperini, un titolarissimo salterà la super sfida di Pasqua Tra pochi...

Napoli-Roma, a Gasperini resta solo un dubbio: Pellegrini o Soulé. Malen e Dybala le certezzeIl Messaggero: "Soulé è alle prese con una pubalgia ma non vuole tirarsi indietro in una gara così delicata.

Approfondimenti e contenuti su Inter Roma

Temi più discussi: Wesley out in Inter-Roma: Gasperini ha già scelto il sostituto; Roma, Pisilli: Champions? Firmerei subito. E su Gasperini…; Como, Juventus e Roma a caccia della qualificazione alla prossima Champions League: il calendario delle tre squadre nelle ultime giornate di Serie A; Roma-Lecce, il pronostico: a Gasperini resta solo l'obiettivo quarto posto.

Sorpresa Roma, scambio con l’Inter: Gasperini ha detto sìLe strategie di mercato di Roma e Inter sono pronte ad incrociarsi aprendo le porte a nuovi, importanti intrecci. Dopo aver provato a capire la fattibilità dell’operazione Koné la scorsa estate, i ner ... asromalive.it

Roma-Inter, sarà emergenza totale: quattro assenze pesantissimeRoma-Inter sarà la gara delle assenze: ben cinque calciatori out, sarà una vera e propria emergenza per una delle due squadre ... spaziointer.it

C’è un dato curioso che accompagna Inter-Roma. L’Inter è la squadra che ha giocato più partite nel giorno di Pasqua nella storia della Serie A: 41. Un numero alto, costruito soprattutto prima degli anni Ottanta. Nessun significato nascosto, solo casualità. Eppu - facebook.com facebook

GdS - #Inter-Roma senza Wesley, Dumfries può diventare ancora più decisivo x.com