La proprietà Friedkin ha deciso di non intervenire nelle questioni legate alla squadra e ha scelto di mantenere il silenzio. Di conseguenza, non ci saranno confronti pubblici tra l’allenatore attuale e il suo predecessore fino alla fine della stagione. Questa scelta ha portato a un’assenza di comunicazioni ufficiali tra le parti coinvolte, lasciando la situazione invariata nei prossimi incontri.

La proprietà Friedkin ha confermato la linea del non intervento, congelando ogni confronto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri fino al termine della stagione. Il presidente della Roma monitora la crisi a distanza, ma il silenzio operativo degli ultimi nove giorni indica l’assenza di comunicati imminenti. La frattura, nata da divergenze sul mercato di gennaio e sulla gestione clinica degli infortuni, appare ormai insanabile. Il Senior Advisor Ranieri si è progressivamente isolato dai riflettori dopo lo scontro pubblico di venerdì scorso. Sabato sera, durante il match contro l’ Atalanta, il dirigente si è accomodato in tribuna all’ Olimpico accanto al DS Frederic Massara.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i Friedkin scelgono il silenzio. Ranieri-Massara: l’asse che isola Gasperini

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