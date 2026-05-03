Nella zona di Mostacciano si è verificato un incendio che ha coinvolto un furgone, generando un'intensa colonna di fumo nero visibile a distanza. L'incendio ha provocato blocchi e rallentamenti sul Raccordo, creando disagi alla circolazione. Le fiamme hanno ridotto notevolmente la visibilità sulla strada, portando alla chiusura temporanea di alcune corsie mentre le squadre di emergenza intervenivano sul posto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le fiamme a ridurre la visibilità sul Raccordo?. Perché il fumo nero ha colpito proprio quel tratto stradale?. Chi dovrà gestire i blocchi sulla viabilità tra Colombo e Pontina?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco sulle cause dell'incendio?.? In Breve Incendio avvenuto domenica 3 maggio in via Sergio De Vitis a Mostacciano.. Fumo nero tra Colombo e Pontina riduce la visibilità sul Grande Raccordo Anulare.. Vigili del Fuoco e personale Anas operano sul posto per la messa in sicurezza.. Inquireti accertano le cause del rogo per prevenire rischi alle sterpaglie limitrofe.. Un furgone è andato completamente a fuoco nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio in via Sergio De Vitis, nella zona di Mostacciano, provocando una densa colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo di un furgone a Mostacciano: fumo nero e blocchi sul Raccordo

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