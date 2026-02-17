Rogo Sannazaro fumo nero a Chiaia

Un incendio scoppiato questa mattina ha provocato un'enorme nube di fumo nero a Chiaia, nel quartiere di Napoli, danneggiando lo storico Teatro Sannazaro. La colonna di fumo si vede da diversi punti della città e rende l’aria irrespirabile, creando disagi ai residenti e ai passanti. Il fuoco è divampato intorno alle 9.30 e al momento non si conoscono ancora le cause precise dell’incendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme.

Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazaro Un grande incendio ha colpito via Chiaia a Napoli, causando danni alla cupola del Teatro Sannazaro. Napoli, incendio a via Chiaia: danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro, 4 intossicati Un incendio scoppiato all'alba in via Chiaia a Napoli ha causato danni alla cupola del Teatro Sannazaro, provocando anche quattro persone intossicate. Sannazaro, le fiamme partite all'alba - ingenti danni, crollata la cupola; Emergenza in via Chiaia: le fiamme assediano lo storico Teatro Sannazzaro; Napoli, incendio a Chiaia: brucia la cupola del teatro Sannazaro; Incendio al Teatro Sannazaro (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: fumo denso e paura a ChiaiaUn violento incendio ha sconvolto questa mattina Napoli e precisamente il quartiere di Chiaia, dove alte colonne di fumo e fiamme visibili a distanza hanno generato momenti di forte apprensione Napoli, grave incendio al Teatro Sannazaro: persone intossicate e Vigili del Fuoco in azioneIncendio al Teatro Sannazaro: fiamme alte a Chiaia, residenti intossicati e soccorsi in azione. Gli ultimi aggiornamenti dopo l'emergenza a Napoli. Un incendio sta interessando il teatro Sannazaro del quartiere Chiaia a #Napoli. In fiamme la cupola. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo con polizia e ambulanze. Quattro le persone, al momento, intossicate dal fumo.